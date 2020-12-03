Украинский супертяж Александр Усик поделился впечатлениями от поединка Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса. Украинец поражен характером своего земляка, который провел бой с травмой плеча.

В ночь с 17 на 18 октября Василий Ломаченко обидно уступил Теофимо Лопесу, который забрал из-под носа украинца звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Александр Усик рассказал в интервью для ютуб-канала "Usyk17", почему его земляк не отказался от поединка из-за травмы.

Вот так Категоричная позиция американца: есть ли Ломаченко в списке желанных соперников Лопеса

"Это характер. Этот мужик со своими тараканами в голове просто сумасшедший. В этом чувствуется воинственность, характер и все остальное. Я говорю, что это исключительно наш менталитет. Можно сделать шаг назад, посмотреть какая ситуация, чтобы потом оттолкнуться и пойти вперед, но… Не погружаюсь сильно в эту тему, поэтому не хочу ее больше трогать", – заявил Усик.

Ломаченко – Лопес: главное

Боксеры провели на ринге все 12 раундов. По единогласному решению судей победу отдали американцу. Не странно. Ломаченко уже в начале выглядел довольно блекло, не было скорости ни в передвижение по рингу, ни в комбинации ударов.

Лопес же владел преимуществом на протяжении своего поединка и заслуженно одержал победу.

После боя оба боксера были прооперированы. Ломаченко вернется на ринг не скорее января, именно к этому времени будет происходить его реабилитация.

Если они еще раз выйдут на один ринг, то лишь по их общему согласию. Опции реванша в контракте их боя нет. Но Теофимо заявил, что нет смысла выходить на ринг еще раз, если победа все равно поедет в США.