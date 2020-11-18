Постояла за себя: в Аргентине девушка-боец ММА побила вора, который пытался украсть телефон
20-летняя девушка-боец ММА Бриза жестоко избила вора в Аргентине, который вроде бы выхватил у нее телефон и убежал.
Об этом сообщает dailymail.co.uk.
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Вместе с другом она догнала вора и нанесла ему серию ударов в стиле ММА, разбив голову до крови. Женщина задержала преступника и дождалась прибытия полиции, пока та не надела на него наручники.
Девушка-боец ММА избила вора: смотрите видео
Позже Бриза рассказала историю, как именно она приобрела свой смартфон:
Во время пандемии я целый день работала на низкой зарплате, и я не могла позволить, чтобы этот парень пришел и за три секунды забрал его. Надеюсь, этот парень больше никогда не будет воровать. Мне повезло, потому что я знаю, как защищаться, занимаясь ММА, но не хочу, чтобы это случалось с кем-то другим.
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