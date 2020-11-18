20-летняя девушка-боец ММА Бриза жестоко избила вора в Аргентине, который вроде бы выхватил у нее телефон и убежал.

Об этом сообщает dailymail.co.uk.

Смотрите также Владимир Кличко показал, каким хобби увлекся на спортивной пенсии: фото

Вместе с другом она догнала вора и нанесла ему серию ударов в стиле ММА, разбив голову до крови. Женщина задержала преступника и дождалась прибытия полиции, пока та не надела на него наручники.

Девушка-боец ММА избила вора: смотрите видео

Позже Бриза рассказала историю, как именно она приобрела свой смартфон:

Во время пандемии я целый день работала на низкой зарплате, и я не могла позволить, чтобы этот парень пришел и за три секунды забрал его. Надеюсь, этот парень больше никогда не будет воровать. Мне повезло, потому что я знаю, как защищаться, занимаясь ММА, но не хочу, чтобы это случалось с кем-то другим.