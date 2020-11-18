20-річна дівчина-боєць ММА Бріза жорстоко побила злодія в Аргентині, який нібито схопив у неї телефон та втік.

Про це повідомляє dailymail.co.uk.

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Разом з другом вона наздогнала злодія та завдала йому серію ударів у стилі ММА, розбивши голову до крові. Жінка затримала злочинця та дочекалася прибуття поліції, поки та не одягнула на нього кайданки.

Дівчина-боєць ММА побила крадія: дивіться відео

Пізніше Бриза розповіла історію, як саме вона придбала свій смартфон:

Під час пандемії я цілий день працювалана низькій зарплаті, і я не могла дозволити, щоб цей хлопець прийшов і за три секунди забрав його. Сподіваюся, цей хлопець більше ніколи не буде красти. Мені пощастило, бо я знаю, як захищатись, займаючись ММА, але не хочу, щоб це траплялося з кимось іншим.