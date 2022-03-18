Победный гол Ярмоленко вытащил Вест Хэм в четвертьфинал Лиги Европы: видеообзор
Вест Хэм 17 марта принимал Севилью в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Украинец Андрей Ярмоленко принес победу "молотобойцам"
Вест Хэм – Севилья 2:0
Голы: Соучек, 39, Ярмоленко, 112
Первая встреча между этими командами закончилась минимальной победой Севильи – 0:1. Четвертьфиналист определялся в Лондоне, пишет 24 канал.
Смотрите также Победа над Баером вывела Аталанту с Малиновским в 1/4 финала Лиги Европы: видеообзор
Первого гола в поединке пришлось ждать 39 минут. Соучек классно сыграл на втором этаже после подачи от Антонио и головой перевел мяч в сетку ворот Севилья – 1:0.
Именно с минимальным преимуществом Уэст Хэма команды ушли на отдых.
У Несири было сразу несколько прекрасных случаев забить во втором тайме. Но футболист Севильи упустил все свои возможности.
К концу основного времени на поле появился Ярмоленко.
Достаточно ровная игра перешла в дополнительные 15-минутные тайма.
Вест Хэм начал еще больше давить на ворота слившегося в гол соперника. Вратарь парировал удар, но мяч улетел прямо на добивание Ярмоленко. Андрей воспользовался возможностью и удвоил преимущество "молотобойцев" – 2:0.
Вест Хэм благодаря Ярмоленко вырвал путевку в четвертьфинал Лиги Европы.
Вест Хэм – Севилья видеообзор матча