Победный гол Чигринского уверенно ведет АЕК в Лигу чемпионов: видео
Украинский защитник Дмитрий Чигринский помог АЕК одержать победу. Гол украинца вернул клубу вторую позицию в турнирной таблице.
В рамках 31 тура чемпионата Греции АЕК Чигринского встречался с ПАОК, пишет 24 канал.
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Герой матча
Украинец вышел на поле в стартовом составе и открыл счет на 42-й минуте. 33-летний защитник воспользовался ошибкой голкипера и головой отправил мяч в ворота с дальней штанги при подаче со стандарта.
Добавим, что первый мяч Чигринский тоже провел в ворота ПАОК в сентябре 2019 года. Финальный счет матча зафиксировал Марко Ливайя, реализовав пенальти в конце встречи.
Чигринский является твердым игроком основы АЕК, который благодаря сегодняшней победе догнал ПАОК в таблице. Теперь команды делят 2-3 места, набрав по 59 очков. Пока еще не решен вопрос о новом контракте Дмитрия, ведь действующее соглашение завершается этим летом.
Обзор матча ПАОК – АЕК
- В 2016 году подписал двухлетний контракт с греческим "АЕК" с возможностью продления на один сезон. Дебютировал за новую команду в июле в поединке третьего квалификационного раунда Лиги Европы против французского "Сент-Этьена" и помог удержать ничью 0:0.
- В марте этого же года продлил контракт с АЕК до лета 2020 года с возможностью пролонгации еще на один год. Чигринский помог команде завоевать первый за 24 года – титул чемпиона Греции.