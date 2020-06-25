Чигринский помог АЕК в сумасшедшем матче: четыре гола и три удаления – видео
Украинский защитник Дмитрий Чигринский помог команде выйти в финал Кубка Греции. АЕК сделал камбэк в матче.
Во втором полуфинальном матче АЕК украинца Дмитрия Чигринского встречался с "Арисом", пишет 24 канал.
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Победа восьмером
Первый матч между командами состоялся 4 марта и завершился победой АЕКа со счетом 2:1. В свою очередь вчера, 24 июня, команды расписали боевую ничью – 2:2. которая позволила АЕК украинца выйти в финал Кубка Греции.
До 96-й минуты "Арис" вел в счете два гола. Казалось, что именно они смогут побороться за кубок, но незадолго до финального свистка АЕК нашел в себе силы забить. Матч перешел в дополнительные таймы.
На 105-й минуте команда Карреры сумела сравнять счет.
В конце второго овертайма настоящие страсти разгорелись на поле. Все завершилось большим количеством горчичников, трое игроков АЕКа были удалены с поля.
Добавим, что украинский защитник АЕКа провел на поле весь поединок.
Еще одним финалистом Кубка Греции стал "Олимпиакос". "Красно-белые" оказались сильнее ПАОК.
- В 2016 году подписал двухлетний контракт с греческим "АЕКом" с возможностью продления на один сезон. Дебютировал за новую команду в июля в поединке третьего квалификационного раунда Лиги Европы против французского "Сент-Этьена" и помог удержать ничью 0:0.
- В марте этого же года продлил контракт с АЕКом до лета 2020 года с возможностью пролонгации еще на один год. Чигринский помог команде завоевать первый за 24 года титул чемпиона Греции.
Обзор матча Арис – АЕК