Украинский защитник Дмитрий Чигринский помог команде выйти в финал Кубка Греции. АЕК сделал камбэк в матче.

Во втором полуфинальном матче АЕК украинца Дмитрия Чигринского встречался с "Арисом", пишет 24 канал.

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Победа восьмером

Первый матч между командами состоялся 4 марта и завершился победой АЕКа со счетом 2:1. В свою очередь вчера, 24 июня, команды расписали боевую ничью – 2:2. которая позволила АЕК украинца выйти в финал Кубка Греции.

До 96-й минуты "Арис" вел в счете два гола. Казалось, что именно они смогут побороться за кубок, но незадолго до финального свистка АЕК нашел в себе силы забить. Матч перешел в дополнительные таймы.

На 105-й минуте команда Карреры сумела сравнять счет.

В конце второго овертайма настоящие страсти разгорелись на поле. Все завершилось большим количеством горчичников, трое игроков АЕКа были удалены с поля.

Добавим, что украинский защитник АЕКа провел на поле весь поединок.

Еще одним финалистом Кубка Греции стал "Олимпиакос". "Красно-белые" оказались сильнее ПАОК.