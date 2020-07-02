Український захисник Дмитро Чигринський допоміг АЕКу здобути перемогу. Гол українця повернув клубу другу позицію у турнірній таблиці.

У рамках 31 туру чемпіонату Греції АЕК Чигринського зустрічався із ПАОКом, пише 24 канал.

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Герой матчу

Українець вийшов на поле в стартовому складі і відкрив рахунок на 42-й хвилині. 33-річний захисник скористався помилкою голкіпера і головою відправив м'яч у ворота з дальньої штанги при подачі зі стандарту.

Додамо, що перший м'яч Чигринський теж провів у ворота ПАОК у вересні 2019 року. Фінальний рахунок матчу зафіксував Марко Лівайя, реалізувавши пенальті наприкінці зустрічі.

Чигринський є твердим гравцем основи АЕК, який завдяки сьогоднішній перемозі наздогнав ПАОК в таблиці. Тепер команди ділять 2-3 місця, набравши по 59 очок. Наразі ще не вирішене питання щодо нового контракту Дмитра, адже чинна угода завершується цього літа.

Огляд матчу ПАОК – АЕК