Переможний гол Чигринського впевнено веде АЕК у Лігу чемпіонів: відео
Український захисник Дмитро Чигринський допоміг АЕКу здобути перемогу. Гол українця повернув клубу другу позицію у турнірній таблиці.
У рамках 31 туру чемпіонату Греції АЕК Чигринського зустрічався із ПАОКом, пише 24 канал.
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Герой матчу
Українець вийшов на поле в стартовому складі і відкрив рахунок на 42-й хвилині. 33-річний захисник скористався помилкою голкіпера і головою відправив м'яч у ворота з дальньої штанги при подачі зі стандарту.
Додамо, що перший м'яч Чигринський теж провів у ворота ПАОК у вересні 2019 року. Фінальний рахунок матчу зафіксував Марко Лівайя, реалізувавши пенальті наприкінці зустрічі.
Чигринський є твердим гравцем основи АЕК, який завдяки сьогоднішній перемозі наздогнав ПАОК в таблиці. Тепер команди ділять 2-3 місця, набравши по 59 очок. Наразі ще не вирішене питання щодо нового контракту Дмитра, адже чинна угода завершується цього літа.
Огляд матчу ПАОК – АЕК
- У 2016 році підписав дворічний контракт із грецьким "АЕКом" із можливістю продовження на один сезон. Дебютував за нову команду у липня у поєдинку третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти французького "Сент-Етьєна" і допоміг втримати нічию 0:0.
- У березні цього ж року продовжив контракт з АЕКом до літа 2020 року з можливістю пролонгації ще на один рік. Чигринський допоміг команді здобути перший за 24 роки – титул чемпіона Греції.