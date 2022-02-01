Победные эмоции: сборная Украины по футзалу спела "Червону руту" в автобусе – видео исполнения

Игроки сборной Украины по футзалу, казалось бы, сделали невероятное. Команда впервые за 17 лет пробилась в полуфинал чемпионата Европы.

"Ти у мене єдина"

После исторической победы команду переполняли эмоции. После выхода в полуфинал Евро-2022, сборная исполнила песню в автобусе.

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На официальной странице Ассоциации футзала Украины появилось видео, как игроки, тренеры и члены делегации спели песню Червону руту.

Победные эмоции нашей команды,

– подписали эмоциональное видео с участием команды.

Видео празднования

С кем украинцы сыграют в полуфинале