Победные эмоции: сборная Украины по футзалу спела "Червону руту" в автобусе – видео исполнения
1 февраля 2022 , 08:41Читати новину українською
Источник:фейсбук АФУ
Игроки сборной Украины по футзалу, казалось бы, сделали невероятное. Команда впервые за 17 лет пробилась в полуфинал чемпионата Европы.
"Ти у мене єдина"
После исторической победы команду переполняли эмоции. После выхода в полуфинал Евро-2022, сборная исполнила песню в автобусе.
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На официальной странице Ассоциации футзала Украины появилось видео, как игроки, тренеры и члены делегации спели песню Червону руту.
Победные эмоции нашей команды,
– подписали эмоциональное видео с участием команды.
Видео празднования
С кем украинцы сыграют в полуфинале
- В понедельник, 31 января, сборная Украины победила Казахстан со счетом 5:3. Впервые с 2005 года украинцы вышли в полуфинал чемпионата Европы по футзалу.
- В полуфинале "сине-желтые" сыграют с победителем матча Россия – Грузия.
- Полуфинальные поединки состоятся в пятницу, 4 февраля.