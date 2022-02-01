"Ти у мене єдина"

Після історичної перемоги команду переповнювали емоції. Після виходу у півфінал Євро-2022, збірна виконала пісню в автобусі.

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На офіційній сторінці Асоціації футзалу України з’явилося відео, як гравці, тренери та члени делегації заспівали пісню Червону руту.

Переможні емоції нашої команди,

– підписали емоційне відео за участі команди.

Відео святкування

З ким українці зіграють у півфіналі