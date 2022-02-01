Косенко: Я пишаюся своєю командою

Тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко прокоментував історичне досягнення своїх підопічних.

До теми Україна оформила історичний вихід у півфінал Євро-2022 з футзалу, розгромивши Казахстан

"Хочу подякувати хлопцям, це їхня перемога, їхня заслуга, їхнє досягнення. Я пишаюся своєю командою – не лише футзалістами, а й тими, хто проробив цю роботу. Ми пройшли у півфінал, будемо готуватися та налаштовуватися", – сказав головний тренер.

Наставник наголосив, що найголовніше завдання зараз – насолодитися перемогою та відновити сили задля вдалого виступу у півфіналі.

Звичайно, емоції позитивні. Вихід у півфінал – для нас уже велике досягнення. Сьогодні будемо насолоджуватися цією перемогою, а завтра розпочнемо підготовку, переглянемо матч наших суперників,

– наголосив Косенко

Косенко розповів, завдяки чому українця вдалося перемогти команду Казахстану.

"Секрету жодного не було. Хлопці виконували свою роботу на 200 відсотків, викладалася. Удача повернулася до нас обличчям, ми забили голи, казахи десь не реалізували свої моменти, нас виручив Кирило Ципун – разом по крупицях це й принесло нам перемогу", – зазначив наставник.

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За словами коуча, команді байдуже, хто буде її наступним суперником у півфіналі.

"Як показує історія, коли вибираєш собі суперника, і виграє команда, яку ти нібито хотів бачити, потім виникає певне недоналаштування й інші моменти. Ми не будемо нікого вибирати чи за когось уболівати, а дивитимемося матч. Усією командою переглянемо цю гру, розберемо, й будемо готуватися до наступного суперника", – запевнив Олександр Петрович.

Українці не думають про титул, головна мета наразі – півфінал, стверджує тренер.

Ні-ні, ми ще до турніру, коли лише їхали в Нідерланди, домовлялися, що будемо рухатися крок за кроком. Ми не заглядаємо далеко, не робимо гучних заяв, а хочемо все робити поступово. Зараз думаємо лише про півфінал,

– додав Косенко.

Важливо! У півфіналі Україна зіграє проти переможця пари Росія – Грузія. Суперники українців визначаться у поєдинку 1 лютого. Півфінали відбудуться у п'ятницю, 4 лютого.