Победитель Кубка Африки спас жизнь ребенку, который получил серьезные травмы в ДТП

Новоиспеченный чемпион Кубка Африки Садио Мане отличился благотворительным поступком. Звездный футболист Ливерпуля помог ребенку, попавшему в ДТП.

Благотворительный поступок от Мане

Форвард сборной Сенегала отправился в больницу после столкновения головой с голкипером соперника еще в матче 1/8 финала Кубка Африки против Кабо-Верде. У Садио Мане было подозрение на сотрясение мозга.

Интересно Салах шепотом подсказал вратарю перед пенальти от его одноклубника по Ливерпулю

Во время визита футболисту рассказали историю травмированного ребенка, сбитого мотоциклом. У малыша были многочисленные переломы костей по всему телу. Эти травмы могли привести к летальным исходам, если бы не Мане.

Нападающий Ливерпуля помог семье и оплатил лечение ребенка. Садио покрыл расходы, которые составили 700 долларов. Для одного из лучших игроков мира такая сумма мизерна, но ребенку она спасла жизнь.

Добавим, что Мане отличается благотворительными делами. Ранее футболист помогал родному народу в борьбе с коронавирусом.

Напомним, что в финале Кубка африканских наций Сенегал сыграл против Египта, за который выступает Мохаммед Салах, одноклубник Мане по Ливерпулю.

Победителя турнира сборные определили только в серии послематчевых пенальти, где точнее были сенегальские футболисты (4:2).

Мане мог принести своей команде победу еще в основное время, но в начале встречи не реализовал пенальти. Но реабилитировался точным выстрелом с 11 метров в серии пенальти.

Что известно о Мане