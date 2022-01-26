Мане в больнице

Садио Мане – главная звезда сенегальской сборной, что он доказал в матче 1/8 финала Кубка африканских наций. Правда, футболист попал в ужасный эпизод во время поединка.

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В начале второго тайма полузащитник Ливерпуля столкнулся головой с голкипером соперника. После чего главный арбитр удалил вратаря с поля, а уже через девять минут Мане размочил нули на табло.

Однако Садио так и не смог провести полный матч. На 70-й минуте лидер Сенегала был заменен и отправился в больницу. К счастью, Мане после столкновения не пострадал.

К слову. Матч завершился победой Сенегала 2:0. Кабо-Верде завершало поединок лишь с 9 игроками из-за двух удалений. В 1/4 финала Сенегал сыграет против победителя встречи Мали – Экваториальная Гвинея.

Обратился к фанатам

Футболист успокоил своих фанатов фотографией из медицинского учреждения в компании вратаря Кабо-Верде. Вингер коротко подписал фото в сторис.

Сенегал против Кабо-Верде – на поле и в больнице. Со мной все хорошо, спасибо всем за поддержку,

– говорится в сторис.