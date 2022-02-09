Благодійний вчинок від Мане

Форвард збірної Сенегалу відправився у лікарню після зіткнення головою з голкіпером суперника ще у матчі 1/8 фіналу Кубка Африки проти Кабо-Верде. У Садіо Мане була підозра на струс мозку.

Цікаво Салах пошепки підказав воротарю перед пенальті від його одноклубника по Ліверпулю

Під час візиту футболісту розповіли історію травмованої дитини, яку збив мотоцикл. У малечі були численні переломи кісток по усьому тілу. Ці травми могли привести до летальних наслідків, якби не Мане.

Нападник Ліверпуля допоміг сім'ї та оплатив лікування дитини. Садіо покрив витратити, які склали 700 доларів. Для одного з найкращих гравців світу така суму є мізерною, але дитині вона врятувала життя.

Додамо, що Мане відзначається благодійними справами. Раніше футболіст допомагав рідному народу у боротьбі з коронавірусом.

Нагадаємо, що у фіналі Кубка африканських націй Сенегал зіграв проти Єгипту, за який виступає Мохаммед Салах, одноклубник Мане по Ліверпулю.

Переможця турніру збірні визначили лише у серії післяматчевих пенальті, де точнішими були сенегальські футболісти (4:2).

Мане міг принести своїй команді перемогу ще в основний час, але на початку зустріч не реалізував пенальті. Але реабілітувався влучним пострілом із 11 метрів у серії пенальті.

Що відомо про Мане