Хорошо знает, как пробивает Мане

Финал Сенегал – Египет, это не только противостояние двух сборных, а встреча двух одноклубников по Ливерпулю Садио Мане и Мохаммеда Салаха. Уже в первой 10-минутке сенегальцы имели шанс размочить нули на табло – пенальти, сообщает 24 канал.

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11-метровый удар взялся исполнять лидер сенегальской сборной Мане. Но перехитрить голкипера "фараонов" не получилось. Садио пробил по центру ворот, а вратарь Египта не стал бросаться в угол.

Перед пробитием пенальти Салах подошел к голкиперу своей сборной и шепотом подсказал, как традиционно пробивает 11-метровый удар его партнер по Ливерпулю.

Интересно. Мане и Салах выступают за Ливерпуль с 2017 года.

Интересно, что в этот момент Садио вмешался в их разговор и попросил вратаря встать на линию ворот. Однако даже это не помогло ему вывести Сенегал вперед в счете.



Салах подсказал вратарю перед пенальти Мане / Фото из твиттера ESPN UK

Сборные не смогли определить победителя матча в основной и дополнительные таймы, поэтому все решалось в серии послематчевых пенальти.

На этот раз точнее были футболисты из Сенегала, а Мане пробивал пятый удар и сумел реабилитироваться перед болельщиками. Его точный удар с 11 метров принес победу сборной в финале Кубка Африки (4:2).