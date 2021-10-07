Победитель боя Фьюри – Уайлдер получит месяц на организацию боя с Усиком

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри 9 октября проведет защиту титула WBC против Деонтея Уайлдера. Победитель боя получит двух потенциальных соперников на предстоящий поединок.

WBC дала зеленый свет бою за звание абсолютного чемпиона

Новый или действующий обладатель титула WBC в тяжелом весе сможет встретиться с чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF, IBO Александром Усиком.

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Победитель боя Фьюри – Уайлдер получит 30 дней от WBC на то, чтобы договориться об объединительном поединке с 34-летним украинцем.

Потенциально Усик может провести бой за звание абсолютного чемпиона мира. Впрочем, у украинца запланирован реванш с Энтони Джошуа на начало 2022 года.

Если бой за абсолютное чемпионство не состоится, то в WBC готовы отдать приказ об обязательной защите титула. Тогда Фьюри или Уайлдеру придется провести защиту против обязательного претендента.

При таких обстоятельствах победитель противостояния Тайсона и Деонтея встретится с Диллианом Уайтом или Отто Валлином. Британец и швед встретятся 30 октября.

Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер не выходили в ринг с февраля 2020 года. Именно тогда состоялся второй бой между боксерами, который завершился победой Тайсона. В ночь с 9 на 10 октября Фьюри и Уайлдер проведут третий бой.