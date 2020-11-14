Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес продолжает наслаждаться победой над Василием Ломаченко. 23-летний американец рассказал о своей травме и заявил, что победил Ломаченко со сломанной ногой.

Теофимо Лопес утверждает, что перед боем с Ломаченко у него были проблемы с кистью руки и ногой. Об этом сообщает Xsport.

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Лопес признался, что его до сих пор беспокоит боль в руке, когда он напрягает кисть.

"Мы делали МРТ и мне сказали, что все в порядке, но в неделю боя мне сказали, что у меня частичный разрыв. Мой врач всю неделю боя работал над всем, что меня беспокоило: над плечом, над кистью, над ногой – над всем. С плечом потом все было в порядке", – рассказал американец.

Лопесу понадобилась операция

По словам Теофимо, наибольшие проблемы были с ногой. Боксер даже заказал специальную обувь на бой с Ломаченко и боксировал в двойных носках, чтобы не чувствовать боль.

Но вот нога. Мне понадобилась операция. Мне сказали, что на восстановление потребуется 5-6 недель. Коротко говоря, я приехал на операцию, врачи думали, что у меня там частичный разрыв, но оказалось, что полноценный. К тому же у меня там была трещина. Можно ли считать, что я побил Ломаченко со сломанной ногой? Да. Об этом я и говорю,

– рассказал Лопес.

Теофимо рассказал, что его команда старалась сделать все, чтобы он мог справиться с перемещениями Ломаченко.

"Ну и справились мы отлично. Ну и еще – когда адреналин тебя захлестывает, ты многого не чувствуешь", – резюмировал Лопес.

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