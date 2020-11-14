Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес продовжує насолоджуватися перемогою над Василем Ломаченком. 23-річний американець розповів про свою травму та заявив, що переміг Ломаченка зі зламаною ногою.

Теофімо Лопес переконує, що перед боєм з Ломаченком мав проблеми з кистю руки та ногою. Про це повідомляє Xsport.

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Лопес зізнався, що його досі турбує біль у руці, коли він напружує кисть.

"Ми робили МРТ і мені сказали, що все в порядку, але в тиждень бою мені сказали, що у мене частковий розрив. Мій лікар весь тиждень бою працював над усім, що мене турбувало: над плечем, над кистю, над ногою – над усім. З плечем потім все було в порядку", – розповів американець.

Лопесу знадобилася операція

За словами Теофімо, найбільші проблеми були з ногою. Боксер навіть замовив спеціальне взуття на бій з Ломаченком та боксував у подвійних шкарпетках, щоб не відчувати біль.

Але ось нога. Мені знадобилася операція. Мені сказали, що на відновлення потрібно 5-6 тижнів. Коротко кажучи, я приїхав на операцію, лікарі думали, що у мене там частковий розрив, але виявилося, що повноцінний. До того ж у мене там була тріщина. Чи можна вважати, що я побив Ломаченко зі зламаною ногою? Так. Про це я і говорю,

– розповів Лопес.

Теофімо розповів, що його команда старалася зробити все, аби він міг впоратися з переміщеннями Ломаченка.