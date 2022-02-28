Он выехал из страны-агрессора в первый же день вторжения войск в Украину – 24 февраля. Сообщалось, что Воронин пропустил матчи с Химиками 26 февраля.

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Уроженец Одессы не смог сдержать эмоций после вероломного вторжения армии Путина.

"Проснитесь, люди, это по-вашему мир? Откройте глаза, достаточно молчать и делать вид, будто ничего не происходит. Куда вы, су*а, едете? Нам не нужна ваша помощь! Идите на**й!, – написал Воронин.

Отметим, что сейчас Андрей Воронин работает помощником главного тренера московского Динамо.

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