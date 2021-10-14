Победа Киев-Баскет, украинский призер Олимпиады завершила карьеру: новости спорта 13 октября

В среду, 13 октября, состоялось немало событий в мире спорта. О важнейших из них читайте в дайджесте от Спорт24.

Киев-Баскет одержал волевую победу на старте Кубка Европы ФИБА

Столичный Киев-Баскет в первом туре Кубка Европы ФИБА обыграл польский Трефл Сопот. Встреча на паркете киевского Дворца спорта "Венето" завершилась со счетом 69:68.

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Как третья команда чемпионата Украины 2020/21, Киев-Баскет автоматически начинал участие в Кубке Европы в регулярном сезоне. Между тем четвертый украинский клуб Днепр "должен был проходить квалификацию, но ему не удалось. Днепряне уступили как раз-таки Сопоту в первом же раунде отбора.

Украинский призер Олимпиады-2020 завершила карьеру в 22 года

Украинка Алина Шинкаренко объявила о завершении спортивной карьеры. Пловчиха-синхронистка решила уйти из спорта в 22 года.

Пловчиха-синхронистка поблагодарила всех за поддержку и отметила, что ушла из спорта на прекрасной ноте. На Олимпиаде в Токио Алина выиграла "бронзу" в групповой программе по синхронному плаванию.

Пора признаться... Я закончила свою профессиональную спортивную карьеру на прекрасной ноте – олимпийская медаль,

– написала спортсменка.

Объясняя свое решение, Шинкаренко заявила, что уже собрала полный комплект медалей. Теперь, по словам Алины, пришло время сосредоточиться на семье.

"Почему так рано? А чего тянуть... Комплект медалей из чемпионата мира и Европы есть. Олимпийская медаль, которая была мечтой с детства, сбылась. Рано или поздно это придется сделать, и идти искать себя дальше, создавать семью, детей", – резюмировала Шинкаренко.

Что известно о Шинкаренко

Кроме "бронзы" Олимпиады, в личном музее Шинкаренко есть "золото" чемпионата-2019 года.

Еще украинка получила три "бронзы" на чемпионате мира-2019 и одно "серебро" в 2017 году.

Шинкаренко четырехкратная чемпионка Европы и трижды серебряный призер.

IBF обновила рейтинг: Усик – чемпион

Международная боксерская федерация обновила рейтинг боксеров тяжелого веса. Чемпионом мира по версии IBF является Александр Усик. Украинец отобрал титул у Энтони Джошуа.

В обновленном рейтинге IBF нет первого номера или официального претендента. До недавнего времени претендентом на титул был Кубрат Пулев. Но в конце года болгарин проиграл Энтони Джошуа в титульном поединке.

Сейчас ближе всего к Усику американский боксер Чарльз Мартин, который занимает 2 место. В январе 2016 года он выиграл вакантный титул IBF преодолев украинца Вячеслава Глазкова. И в следующем бою Мартин проиграл Джошуа и потерял пояс.

В отношении бывшего чемпиона IBF Джошуа – британец занимает только 5 место в рейтинге. Среди 15 лучших нет обладателя титула WBC британца Тайсона Фьюри.

Рейтинг IBF

Александр Усик – чемпион (Украина)

1. Без рейтинга

2. Чарльз Мартин (США)

3. Филипп Хргович (Хорватия)

4. Джозеф Паркер (Новая Зеландия)

5. Энтони Джошуа (Великобритания)

6. Тони Йока (Франция)

7. Джо Джойс (Великобритания)

8. Агит Кабаел (Германия)

9. Мурат Гассиев (Россия)

10. Луис Ортис (Куба)

Динамо получит 5 миллионов долларов за трансфер легионера

Киевское Динамо получит 5 миллионов долларов за продажу парагвайского легионера Дерлиса Гонсалеса. Суд обязал Олимпию Асунсьон выплатить Динамо сумму за трансфер футболиста.

Гонсалес покинул Динамо в начале 2020 года. Олимпия согласилась приобрести футболиста за 5 миллионов долларов.

Парагвайский клуб решил приобрести 50% прав на Гонсалеса и должен был рассчитаться 4 траншами. Олимпия предложила рассчитаться выплатами по 300 тысяч долларов, но Динамо ответило отказом. С тех пор украинский клуб добивается, чтобы Олимпия заплатила за трансфер. Динамо даже обратилось в Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS).

Сообщается, что суд рассмотрел дело. CAS обязал парагвайский клуб в течение 45 дней заплатить киевлянам 5 миллионов долларов.