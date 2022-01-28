Напряжение в таблице

Накануне последнего тура в пассиве украинцев одно поражение от Нидерландов (3:2) и одна победа над Сербией (6:1). Кто займет второе место, гарантирующее выход в четвертьфинал чемпионата Европы, в группе "А" решится в матче против Португалии.

Вот так Футзалист сборной Украины не попал по пустым воротам на Евро-2022: эпичное видео

За тур до окончания группового раунда португальские футзалисты подтверждают свой высокий статус чемпионов Европы и лидируют в этом квартете. У Португалии максимальное количество набранных очков – 6. Сразу за спиной фаворитов Евро идут нидерландцы и украинцы. Обе сборные имеют по 3 пункта. "Оранжевые" опережают "сине-желтых" только по дополнительным показателям.

Неудачники группы "А" – сербы, так и не знающие вкуса побед (ноль очков).

Дополнительная статистика

Украина благодаря разгромной победе над сербами 6:1 имеет лучшую разницу забитых и пропущенных – 4. В то же время нидерландцы от подопечных Косенко пропускали дважды, а вот от Португалии получили вдвое больше – 4 гола. Поэтому их статистика составляет –2.

Игорь Чернявский / Фото АФУ

История противостояний

Украина против своего будущего соперника Португалии играла четыре раза – трижды в 2018-м и однажды в 2014-м. Две последние встречи завершались мировой – 0:0 и 2:2. Еще в двух матчах победу праздновали португальские футзалисты – 3:5 и 1:2.

Что касается поединка Нидерланды – Сербия, то здесь преимущество в очных встречах в пользу сербов. В трех из пяти матчей победу праздновали именно сербы – 1:5, 1:3 и 3:2 (2016-м и 2019-м годам). Еще два поединка завершались ничьей – 2:2 и 3:3. Правда, было это еще в 2011 и 2016 годах.

Такая статистика противостояний вполне радует украинцев, которых прекрасно устраивает победа Сербии в предстоящем поединке против прямого конкурента за место в четвертьфинале Евро-2022.

Михаил Зварич / Фото АФУ

Основные критерии распределения мест в группе

Согласно регламенту Евро-2022 распределение мест в группе происходит по следующим критериям:

очки, полученные в очных поединках между национальными командами;

разница забитых и пропущенных мячей в очных матчах между сборными;

мячи, забитые в очных встречах между командами;

если более чем две команды имеют равный результат и после применения всех вышеприведенных критериев очных матчей их положение все еще остается равным, то для этих сборных применяются дальнейшие критерии;

разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах группы;

мячи, забитые во всех поединках группы.

Сборная Украины по футзалу / Фото АФУ

Шансы Украины на 1/4 финала Евро-2022

"Сине-желтым" нужна только победа в матче против Португалии, учитывая очные встречи с нидерландцами, обыгравшими нашу команду со счетом 3:2. Счет для украинской сборной не будет важен, главное – победный.

В таком случае подопечные Александра Косенко не будут беспокоиться за результат параллельного поединка группы.

Если украинцы терпят поражение от чемпионов мира или мировое, тогда следует молиться на сербов, которым тогда нужно будет побеждать соперника (но не более чем в 8 голов при поражении украинцев). Тогда в трио Украина, Нидерланды, Сербия наши ребята финишируют в группе вторыми.

Если в обоих матчах будет зафиксирована мировая, то у Нидерландов будет преимущество в дополнительных показателях и не пустит "сине-желтых" в плей-офф.

Интересно! Если все звезды складываются, Украина сыграет свой первый матч в плей-офф против победителя группы "В". Поединок состоится 31 января в Амстердаме.

Сборная Украины празднует победу над Серией / Фото АФУ

Прогноз Favbet

Букмекерская компания предпочитает во встрече Украина – Португалия именно вторую сборную. На победу португальцев стоит коэффициент 1,56. В то же время важная победа украинцев оценена в 4. Ничья в этом противостоянии, которая никак не устроит "сине-желтых", составляет 5,30.

Скорее всего, в матче фанаты увидят менее 6 голов – 1,50. А индивидуальный тотал Украины составит более двух мячей – 1,83. Что касается оппонентов, то они могут огорчить украинского голкипера больше трех раз – 1,68.

К сведению! Матч Евро-2022 Украина – Португалия состоится 28 января. Стартовый свисток судьи раздастся в 21:30 по киевскому времени.