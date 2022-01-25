Счет на табло мог быть больше – в частности, великолепный момент запорол украинский игрок Игорь Корсун.

Как это было Сборная Украины разгромила Сербию на чемпионате Европы по футзалу: "сине-желтые" забили 6 голов

Подхватив мяч в центре, футзалист со всех ног побежал к пустым воротам, но слишком далеко отпустил снаряд и шокировал зрителей. Тем не менее, свою фамилию в список Корсун, который забивал, все-таки внес.

Видео эпического промаха Корсуна

Что ждет Украину дальше