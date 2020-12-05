Жіноча збірна України з біатлону розпочала новий сезон-2020-2021 не надто вдало. Капітан команди Олена Підгрушна відреагувала на критику зі сторони вболівальників.

3 грудня у Контіолахті (Фінляндія) розпочався другий етап Кубка світу. За ці всіх гонки українська команда не принесла у свою скарбничку ще жодної нагороди. Українські прихильники біатлону не змогли обійти осторонь таких результатів, пише 24 канал.

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Відповіь на критику

Фанати не звикли до таких результатів збірної, а особливо від жіночої команди. Тому не чекаючи накинулись на українських біатлоністів з критикою. У фейсбуці Олена Підгрушна вирішила захистити своїх колег та відреагувала на критику зі сторони вболівальників. місце

"Інколи відкриваєш свою сторінку і випадково потрапляєш на коментарі. Невже за місяць всі забули, що ми через карантин змушені були знаходитись в Україні. Невже усі забули, що в Україні немає стадіону, що відповідає міжнародним стандартам? І в Україні немає навіть близько лижероллерного підйому, що хоч приблизно буде схожий на фінську стіну чи будь-який інший хороший підйом на трасах де ми змагаємось", – написала лідер збірної України.

Вона зазначила, що жоден з біатлоністів України не жаліється, а повністю працює на майбутній результат. Неправильна критика зі сторони фанатів не завадить команді продовжити працювати.

Зараз у загальному заліку Кубка світу Підгрушна розташувалась на 22-й сходинці. У топ-40 перебувають ще три українки.

27 місце несподівано посідає Дар'я Блашко, на 35-36 сходинках поруч розташувались Валентина Семеренко та Юлія Джима.

Найвищі місця, як показували українки у цьому сезоні, були 9 місце Валі Семеренко, 10 – Підгрушної та Джими.

Вже сьогодні, 5 грудня, українки зможуть виправити порожню скарбничку з медалей. Вже о 16:15 (за київським часом) розпочнеться жіноча естафета, яка є коронною гонкою для українських дівчат. Українська збірна виступатиме у такому складі: