Український плавець Михайло Романчук завоював бронзу в шостому турі клубних змагань ISL (International Swimming League) в Будапешті (Угорщина).

Рекорд України

24-річний плавець фінішував третім на дистанції 400 метрів вільним стилем, встановивши новий рекорд України – 3:39,63, пише 24 канал.

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Переможцем із запливу вийшов литовець Данас Рапсіс – 3:35,49, а "срібло" в активі Фелікса Аубека із Австрії – 3:39,38.

Зазначимо, що на попередніх етапах українець також був на п'єдесталі, показавши перший і другий результати. Романчук представляє італійську команду "Aqua Centurions".