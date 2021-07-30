Романчук с лучшим временем вышел в финал плавания на 1500 метров вольным стилем
Источник:24 канал
На Олимпийских играх в Токио 30 июля состоялись полуфинальные заплывы на 1500 метров вольным стилем. В финал соревнований прошли украинцы Михаил Романчук и Сергей Фролов.
Романчук выиграл полуфинал
Первым в полуфинале выступил Сергей Фролов, который плыл в "группе 3". Фролов продемонстрировал третье время в своем квалификационном заплыве (14:51.83). Этого хватило, чтобы выйти в финал.
Стоит внимания Яков Хаммо досадно проиграл бронзовую медаль на Олимпийских играх
Сразу после Сергея на старт вышел Михаил Романчук в "группе 4". Вместе с украинцем плыли американец Роберт Финк и итальянец Грегорио Палтриньери.
На старте заплыва Михаил взял спокойный темп, после чего наверстал упущенное. Романчук в своем полуфинале показал лучшее время 14:45.99 и финишировал на 1 месте. Романчук уверенно прошел в финал.
- Финальный заплыв состоится 1 августа. Начало в 04:44 по киевскому времени.