Романчук виграв півфінал

Першим у півфіналі виступив Денис Фролов, який плив у "групі 3". Фролов продемонстрував третій час у своєму кваліфікаційному запливі (14:51.83). Цього вистачило, щоб вийти у фінал з підсумкової 6 сходинки.

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Відразу після Сергія на старт вийшов Михайло Романчук у "групі 4". Разом з українцем пливли американець Роберт Фінк та італієць Ґреґоріо Палтріньєрі.

На старті запливу Михайло взяв спокійний темп, після чого надолужив згаяне. Романчук у своєму півфіналі показав найкращий час 14:45.99 і фінішував на 1 місці. Романчук впевнено пройшов у фінал.

Фінальний заплив відбудеться 1 серпня. Початок о 04:44 за київським часом.

Михайло Романчук 29 липня виграв бронзову медаль у запливі на 800 метрів вільним стилем. Михайло приніс Україні першу медаль у плаванні за 17 років.