Романчук выиграл полуфинал

Первым в полуфинале выступил Сергей Фролов, который плыл в "группе 3". Фролов продемонстрировал третье время в своем квалификационном заплыве (14:51.83). Этого хватило, чтобы выйти в финал.

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Сразу после Сергея на старт вышел Михаил Романчук в "группе 4". Вместе с украинцем плыли американец Роберт Финк и итальянец Грегорио Палтриньери.

На старте заплыва Михаил взял спокойный темп, после чего наверстал упущенное. Романчук в своем полуфинале показал лучшее время 14:45.99 и финишировал на 1 месте. Романчук уверенно прошел в финал.

Финальный заплыв состоится 1 августа. Начало в 04:44 по киевскому времени.

Михаил Романчук 29 июля выиграл бронзовую медаль в заплыве на 800 метров вольным стилем. Михаил принес Украине первую медаль в плавании за 17 лет.