Пловец Коль принес Украине первое "серебро" на Паралимпиаде-2020
25 августа 2021 , 11:48Читати новину українською
Источник:24 канал
Антон Коль принес Украине вторую медаль на Паралимпиаде-2020 в Токио. Украинский пловец получил "серебро" на дистанции 100 метров на спине в классе S1.
Первое "серебро" Украины
31-летний пловец из Никополя Антон Коль пополнил копилку Украины на японской земле. Украинец уступил лишь представителю Израиля Ияду Шалаби.
Стоящее Украинская фехтовальщица Бреус стала третьей на Паралимпиаде в Токио
Тройку призеров замкнул итальянец Франческо Баттелла.
Класс S1 – охватывает спортсменов с очень серьезными проблемами координации в четырех конечностях или с отсутствием использования ног, туловища, рук и минимальным использованием только плеч. Пловцы этого класса имеют различные виды инвалидности, включая церебральный паралич
- Для Коля эта награда стала уже третьей олимпийской в карьере и первой "серебряной". До этого украинец дважды поднимался на третью ступень пьедестала на Олимпиаде в Рио на дистанциях 100 метров и 50 метров на спине в классе S1.