"Это еще не вечер"

29-летний пловец пробился в финал Олимпийских игр с седьмого места. Сергей Фролов не только показал хороший финальный заплыв, но и установил новый личный рекорд на 800 метрах.

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Фролов завершил выступление на 6-й позиции с личным рекордом 7:45.11. Для Сергея эти Олимпийские игры стали третьими в карьере. Он был участником Олимпиады-2012 в Лондоне, где занял 17-е и 10-е места соответственно. А на следующих соревнованиях в Рио-де-Жанейро в 2016 году расположился на 17-й позиции.

В Токио украинский пловец еще ни разу не проходил в финал соревнований. После финиша Фролов прокомментировал свое выступление. Сергей остался доволен своей работой и имеет большие надежды на заплыв на дистанции 1500 метров вольным стилем.

Предыдущий год был для меня непростым во всех смыслах. Но я смог улучшить свой результат, пробиться в финал, составить конкуренцию. Я думаю, это еще не вечер,

– заявил пловец.

"Здесь все плывут, будто в последний раз"

Украинец рассказал, что на в следующем старте они с Михаилом Романчуком попытаются настроиться и создать достойную конкуренцию соперникам: "Здесь все плывут, как в последний раз, утром и вечером борются и показывают высокие результаты".

Олимпиада – это соревнования, в которых все готовятся и выкладываются на 100%. Я и хочу это сделать на 1,5 километрах. Считаю, что подошел к этому старту в максимально хорошей форме, и результат говорит сам за себя. Посмотрим дальше, что я смогу показать,

– подытожил спортсмен.

Уже в пятницу, 30 июля, украинские пловцы стартуют на дистанции 1500 метров вольным стилем.