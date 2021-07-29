"Це ще не вечір"

29-річний плавець пробився у фінал Олімпійських ігор із сьомого місця. Сергій Фролов не лише показав гарний фінальний заплив, а й встановив новий особистий рекорд на 800 метрах.

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Фролов завершив виступ на 6-й позиції з особистим рекордом 7:45.11. Для Сергія ці Олімпійські ігри стали третіми у кар'єрі. Він був учасником Олімпіади-2012 у Лондоні, де посів 17-те та 10-те місця відповідно. А на наступних змаганнях у Ріо-де-Жанейро у 2016 розташувався на 17-й позиції.

До Токіо український плавець ще жодного разу не проходив у фінал змагань. Після фінішу Фролов прокоментував свій виступ. Сергій залишився задоволений своєю роботою та має великі надії на заплив на дистанції 1500 метрів вільним стилем.

Попередній рік був для мене непростим у всіх смислах. Але я зміг покращити свій результат, пробитися до фіналу, скласти конкуренцію. Я думаю, це ще не вечір,

– заявив плавець.

"Тут усі пливуть, наче востаннє"

Українець розповів, що на у наступному старті він з Михайлом Романчуком спробують налаштуватись та створити гідну конкуренцію суперникам: "Тут усі пливуть, наче востаннє, зранку й увечері борються й показують високі результати".

Олімпіада – це змагання, до яких усі готуються й викладаються на 100%. Я й хочу це зробити на 1,5 кілометрах. Вважаю, що підійшов до цього старту в максимально хорошій формі, і результат говорить сам за себе. Побачимо далі, що я зможу показати,

– підсумував спортсмен.

Вже у п'ятницю, 30 липня, українські плавці стартують на дистанції 1500 метрів вільним стилем.