Бывшей первой ракетке мира не понравилось решение судьи на вышке. Во время одного из розыгрышей, по мнению Каролины Плишковой, Дарья Касаткина попал в аут, но рефери показала, что россиянка попала мячом в пределы корта, поэтому гейм отдала российской теннисистке, пишет 24 Канал.

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Эмоции возобладали над профессионализмом

После чего чешка решила выплеснуть свои эмоции наружу. Она идя к своей скамейке, ударила ракеткой о вышку, на которой сидит судья, и сразу же в спину услышала замечание от рефери. После чего Плишкова изо всех сил бросила ракетку о корт и недовольная села на короткий отдых.

Плишкова ударила судейскую вышку: смотрите видео

Отметим, что этот матч Касаткиной Плишкова проиграла. Теннисистки провели на корте 2 часа 1 минуту и выдали 3-сетовый триллер – 2:1 (3:6, 6:3, 6:3). В четвертьфинал пробует россиянка.

Интересно, что это уже не первый случай, когда Каролина не унимала свои эмоции. Еще более жесткий эпизод был на турнире в 2018-м в Риме, когда чешка проиграла Марии Саккари из Греции. Тогда после матча Плишкова пожала руку сопернице, после чего несколько раз ударила ракеткой по вышке, пока не сломала ее. Таким образом, Каролина пыталась выразить свое возмущение решением судьи.

К слову. Каролина Плишкова – 18-я ракетка мира, которая в 2023 году не завоевала ни одного трофея. На ее счету более 754 тысячи долларов призовых в текущем сезоне. В общей сложности за карьеру чешка заработала уже более 25 миллионов призовых и получила 16 кубков.