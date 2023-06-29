Колишній першій ракетці світу не сподобалось рішення судді на вишці. Під час одного з розіграшів, на думку Кароліни Плішкової, Дар'я Касаткіна влучив в аут, але рефері показала, що росіянка потрапила м'ячем у межі корту, тому гейм віддала російській тенісистці, пише 24 Канал.

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Емоції взяли гору над професіоналізмом

Після чого чешка вирішила виплеснути свої емоції назовні. Вона ідучи до своєї лавки вдарила ракеткою об вишку, на якій сидить суддя, та одразу ж у спину почула зауваження від рефері. Після чого Плішкова з усієї сили кинула ракетку об корт та незадоволена сіла на короткий відпочинок.

Плішкова вдарила суддівську вишку: дивіться відео

Відзначимо, що цей матч Касаткіній Плішкова таки програла. Тенісистки провели на корті 2 години 1 хвилину та видали 3-сетовий трилер – 2:1 (3:6, 6:3, 6:3). До чвертьфіналу прокує росіянка.

Цікаво, що це вже не перший випадок, коли Кароліна не вгамовувала свої емоції. Ще жорсткіший епізод був на турнірі у 2018-му в Римі, коли чешка програла Марії Саккарі з Греції. Тоді після матчу Плішкова потиснула руку суперниці, після чого декілька разів вдарила ракеткою по вишці, поки не зламала її. Таким чином Кароліна намагалась висловити своє обурення рішенням судді.

До слова. Кароліна Плішкова – 18-та ракетка світу, яка у 2023-му році не завоювала жодного трофея. На її рахунку понад 754 тисяч доларів призових у поточному сезоні. А загалом за кар'єру чешка заробила вже понад 25 мільйонів призових та здобула 16 кубків.