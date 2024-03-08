Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров огласил список игроков, которых вызвал на матчи плей-офф отбора Евро-2024. К сожалению, из-за травм не смогут помочь команде Тарас Степаненко и Андрей Ярмоленко.

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Ребров: Все зависит от динамики восстановления Степаненко

Лидер Шахтера получил повреждение во время матча Лиги Европы против французского Марселя. Степаненко точно не поможет сборной в полуфинале плей-офф против Боснии и Герцеговины. Впрочем, Ребров не исключает появление Тараса накануне второй встречи, если "сине-желтые" одолеют балканцев. Зато шанс дебютировать получит динамовец Владимир Бражко.

Бражко вызван не потому, что получил травму Степаненко. Мы желаем Тарасу скорейшего выздоровления. Возможно, мы его вызовем на вторую встречу, все зависит от динамики восстановления. А Владимир заслужил вызов в национальную сборную своей игрой за молодежку, он постоянно выходит на поле в составе Динамо,

– отметил Ребров.

Украина поборется за выход на Евро-2024

Напомним, что команда Сергея Реброва завершила групповой этап квалификации на Евро-2024 на третьем месте, пропустив на континентальное первенство сборные Англии и Италии.

Впрочем, "сине-желтые" получили шанс попасть на Евро-2024 через матчи плей-офф. 21 марта украинцы сыграют на выезде против Боснии и Герцеговины.

В случае победы подопечные Реброва встретятся с триумфатором полуфинала Израиль – Исландия. Этот поединок состоится 26 марта.

Важно! Чемпионат Европы-2024 начнется 14-го июня и продлится до 14-го июля. Континентальное первенство будет принимать Германия. В случае успешной квалификации сборная Украины попадет в группу Е, где ее соперниками будут Бельгия, Румыния и Словакия.