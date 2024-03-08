Головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив список гравців, яких викликав на матчі плей-оф відбору Євро-2024. На жаль, через травми не зможуть допомогти команді Тарас Степаненко та Андрій Ярмоленко.

До теми Без капітана Шахтаря, але із дебютантом: кого Реброва викликав на плей-оф відбору на Євро-2024

Ребров: Все залежить від динаміки відновлення Степаненка

Лідер Шахтаря отримав пошкодження під час матчу Ліги Європи проти французького Марселя. Степаненко точно не допоможе збірній у півфіналі плей-оф проти Боснії і Герцеговини. Втім, Ребров не виключає появу Тараса напередодні другої зустрічі, якщо "синьо-жовті" здолають балканців. Натомість шанс дебютувати отримає динамівець Володимир Бражко.

Бражко викликаний не тому, що зазнав травми Степаненко. Ми бажаємо Тарасу швидкого одужання. Можливо, ми його викличемо на другу зустріч, усе залежить від динаміки відновлення. А Володимир заслужив виклик до національної збірної своєю грою за молодіжку, він постійно виходить на поле в складі Динамо,

– зазначив Ребров.

Україна побореться за вихід на Євро-2024

Нагадаємо, що команда Сергія Реброва завершила груповий етап кваліфікації на Євро-2024 на третьому місці, пропустивши на континентальну першість збірні Англії та Італії.

Втім, "синьо-жовті" отримали шанс потрапити на Євро-2024 через матчі плей-оф. 21 березня українці зіграють на виїзді проти Боснії і Герцеговини.

У разі перемоги підопічні Реброва зустрінуться з тріумфатором півфіналу Ізраїль – Ісландія. Цей поєдинок відбудеться 26 березня.

Важливо! Чемпіонат Європи-2024 розпочнеться 14-го червня та триватиме до 14-го липня. Континентальну першість прийматиме Німеччина. У разі успішної кваліфікації збірна України потрапить до групи Е, де її суперниками будуть Бельгія, Румунія та Словаччина.