Атлетико – Бавария, ПСЖ – МЮ: результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
13 декабря 2021 , 13:27Читати новину українською
Источник:24 канал
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Все пары первого раунда плей-офф далее в материале.
На стадии 1/8 финала сыграют 16 команд, которые преодолели групповой этап. Во время жеребьевки клубы были разделены на две корзины по 8 команд – сеяные и несеяные.
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Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
- Бенфика – Реал
- Вильярреал – Манчестер Сити
- Атлетико – Бавария
- Зальцбург – Ливерпуль
- Интер – Аякс
- Спортинг – Ювентус
- Челси – Лилль
- Манчестер Юнайтед – ПСЖ