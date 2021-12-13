Атлетико – Бавария, ПСЖ – МЮ: результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Все пары первого раунда плей-офф далее в материале.

На стадии 1/8 финала сыграют 16 команд, которые преодолели групповой этап. Во время жеребьевки клубы были разделены на две корзины по 8 команд – сеяные и несеяные.

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Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

Бенфика – Реал

Вильярреал – Манчестер Сити

Атлетико – Бавария

Зальцбург – Ливерпуль

Интер – Аякс

Спортинг – Ювентус

Челси – Лилль

Манчестер Юнайтед – ПСЖ