Атлетико – Бавария, ПСЖ – МЮ: результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

13 декабря 2021 , 13:27
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Источник:

24 канал

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Все пары первого раунда плей-офф далее в материале.

На стадии 1/8 финала сыграют 16 команд, которые преодолели групповой этап. Во время жеребьевки клубы были разделены на две корзины по 8 команд – сеяные и несеяные.

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Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

  • Бенфика – Реал
  • Вильярреал – Манчестер Сити
  • Атлетико – Бавария
  • Зальцбург – Ливерпуль
  • Интер – Аякс
  • Спортинг – Ювентус
  • Челси – Лилль
  • Манчестер Юнайтед – ПСЖ
К сведению. Первые поединки 1/8 финала запланированы на 15/16 и 22/23 февраля. Ответные матчи состоятся 8/9 и 15/16 марта. Начало всех поединков в 22:00. На стадии плей-офф больше не будет действовать правило выездного гола.
Автор: Михайло Гема