По окончании регулярного сезона УХЛ, эксперты и функционеры подвели итоги. И поделились своими ожиданиями от плей-офф.

Это был юбилейный сезон УХЛ – пятый. И в нем сыграло восемь команд. По итогам регулярного чемпионата победителем стал Донбасс. Поэтому он стартует в плей-офф сразу с раунда полуфинала. Зато для Ледяных Волков, занявших последнее место, сезон закончился.

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Поэтому в четвертьфинале плей-офф сыграют шесть команд. Они составили три пары: Кременчуг – Белый Барс, Сокол – Мариуполь и Краматорск – Днепр. Стадии четвертьфинала будут складываться до двух побед.

"Этот сезон был очень насыщенным и ярким. Увеличилась плотность в турнирной таблице, увеличилась конкуренция, в чемпионате вообще не было проходных матчей или соперников, которых можно было бы легко обыгрывать. Все дрались, все кусались и боролись за места до последнего. Очень большой интерес привнесли новички сезона. Лично для меня открытием стал Краматорск – очень удивил этот клуб. Достижения Сокола говорят сами за себя, но и Мариуполь нашел свою игру и смог выдать действительно яркие матчи. Я думаю, что многие со мной согласятся – это был лучший сезон за всю историю УХЛ, так что и плей-офф впереди будет очень непредсказуемым", – убежден генеральный директор УХЛ Сергей Варламов.

Похожего мнения придерживается и председатель правления ОО "Хоккейный клуб Сокол Киев", олимпийский чемпион Алексей Житник. Его команде пришлось стартовать в чемпионате чуть ли не сразу.

"Первую свою игру в регулярном чемпионате мы сыграли против Мариуполя. Отмечу, что Сокол, что Мариуполь – это команды, которые были созданы с нуля. У нас даже летом не было понимания, сможем ли мы участвовать, но я рад, что все получилось", – подытожил Алексей Житник.

Плей-офф УХЛ стартует 22 марта. В этот день сыграют Кременчуг и Белый Барс, а также Сокол и Мариуполь. 23 марта первый матч четвертьфинального противостояния проведут Краматорск и Днепр. После этого серии переедут в Белую Церковь, Мариуполь и Херсон (24 и 25 марта соответственно). Также, в случае необходимости, команды проведут третьи, решающие, матчи четвертьфиналов – они состоятся в Кременчуге, Киеве и Краматорске 26 и 27 марта.