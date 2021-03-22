Після закінчення регулярного сезону УХЛ, експерти та функціонери підбили підсумки. Та поділилися своїми очікуваннями від раунду плей-офф.

Це був ювілейний сезон УХЛ – п'ятий. І в ньому зіграло вісім команд. За підсумками регулярного чемпіонату переможцем став Донбас. Тож він стартує в плей-офф одразу з раунду півфіналу. Натомість для Крижаних Вовків, які посіли останнє місце, сезон закінчився.

До теми Закінчився регулярний чемпіонат УХЛ: результати та пари плей-офф

Тож у чвертьфіналі плей-офф зіграють шість команд. Вони склали три пари: Кременчук – Білий Барс, Сокіл – Маріуполь та Краматорськ – Дніпро. Стадії чвертьфіналу складатимуться до двох перемог.

"Цей сезон був дуже насиченим і яскравим. Збільшилася щільність в турнірній таблиці, збільшилася конкуренція в чемпіонаті - взагалі не було прохідних матчів або суперників, який можна було б легко обігравати. Всі билися, все кусалися і боролися за місця до останнього. Дуже великий інтерес привнесли новачки сезону. Особисто для мене, відкриттям став Краматорськ – дуже здивував цей клуб. Досягнення Сокола говорять самі за себе, а й Маріуполь знайшов свою гру і зміг видати справді яскраві матчі. Я думаю, що багато хто зі мною погодяться – це був найкращий сезон за всю історію УХЛ, так що і плей-офф попереду буде дуже непередбачуваним", – переконаний генеральний директор УХЛ Сергій Варламов.

Схожої думки дотримується і голова правління ГО "Хокейний клуб Сокіл Київ", олімпійський чемпіон Олексій Житник. Його команді довелося стартувати в чемпіонату мало не одразу.

"Першу свою гру в регулярному чемпіонаті ми зіграли проти Маріуполя. Зазначу, що Сокіл, що Маріуполь – це команди, які були створені з нуля. У нас навіть влітку не було розуміння, чи зможемо ми брати участь, але я радий, що все вийшло", – підсумував Олексій Житник.

Плей-офф УХЛ стартує 22 березня. В цей день зіграють Кременчук та Білий Барс, а також Сокіл та Маріуполь. 23 березня перший поєдинок чвертьфінального протистояння проведуть Краматорськ та Дніпро. Після цього серії переїдуть до Білої Церкви, Маріуполя та Херсону (24 і 25 березня відповідно). Також, у разі необхідності, команди проведуть треті, вирішальні, матчі чвертьфіналів – вони відбудуться в Кременчуці, Києві та Краматорську 26 та 27 березня.