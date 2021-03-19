В четверг, 18 марта, состоялись заключительные матчи регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги сезона 2020/21. Поэтому определились команды, которые продолжат выступления в плей-офф.

По итогам регулярного чемпионата, первое место занял Донбасс. Последней командой в турнирной таблице стали Ледяные Волки.

Напомним Вадим Шахрайчук – новый тренер сборной Украины по хоккею



Турнирная таблица / Иллюстрация УХЛ

Таким образом Донбасс получил автоматическую путевку в полуфинал плей-офф, а команды, расположившиеся со второго по седьмое место стартуют со стадии четвертьфинала. Ледяные Волки, которые финишировали последними, завершили для себя сезон 2020/21.

Четвертьфиналы плей-офф чемпионата УХЛ пройдут до двух побед одной из команд. Сначала 22 марта четвертьфинал плей-офф откроют Кременчуг и Белый Барс. В этот же день свой четвертьфинальный поединок сыграют Сокол и Мариуполь. 23 марта первый поединок четвертьфинального противостояния проведут Краматорск и Днепр.

После стартовых матчей в Кременчуге, Киеве и Краматорске четвертьфинальные серии переедут в Белую Церковь, Мариуполь и Херсон (24 и 25 марта соответственно). Также, в случае необходимости, команды проведут третьи решающие матчи четвертьфиналов – они состоятся в Кременчуге, Киеве и Краматорске 26 и 27 марта.



Расписание матчей четвертьфинала плей-офф УХЛ / Иллюстрация УХЛ

Полуфинальные и финальная серии плей-офф чемпионата УХЛ будут сыграны до 4 побед одной из команд.

Донбасс свои матчи полуфинала сыграет 30 марта, 1, 4 и 6 апреля. В случае необходимости 8, 10 и 12 апреля состоятся решающие поединки. Для второй полуфинальной пары серия начнется 31 марта, после чего команды встретятся 2, 5 и 7 апреля, в случае необходимости – 9, 11 и 13 апреля будут сыграны решающие матчи в этой паре.

Отметим, что первый, второй, пятый и седьмой матчи будут сыграны на площадке команды с самым высоким номером посева. Матчи финала плей-офф состоятся 17, 19, 22 и 24 апреля, а в случае необходимости, команды проведут матчи 27, 29 апреля и 1 мая для определения чемпиона.