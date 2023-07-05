Футболист, переживший ужасную оккупацию, может перейти в клуб тренера-героя на Евро-2023

Александрия может подписать контракт с украинским полузащитником Родионом Плаксой. В начале полномасштабного вторжения России в Украину жизнь футболиста была под большой угрозой.

Родион Плакса находится на просмотре в Александрии. 21-летний атакующий полузащитник мог вообще покончить с футболом в начале полномасштабной войны.

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Из оккупации на футбольное поле

Футболист встретил полномасштабное вторжение России в Украину в Мариуполе, которое враг впоследствии превратил в большую развалину. В настоящее время этот украинский город находится под временной оккупацией.

Плакса же считался пропавшим без вести и последний раз выходил на связь 5 марта в приморском районе Мариуполя. Его активно искали, но из-за постоянных бомбардировок было сложно найти какую-нибудь информацию о Родионе.

К счастью, все окончилось хорошим финалом. Футболисту вместе с сестрой чудом удалось выбраться на подконтрольную Украине территорию. Плакса с сестрой прошли два десятка вражеских блокпостов в Бердянске, а через месяц – на территорию, которую контролировали ВСУ.

После таких ужасов Плакса продолжил свою футбольную карьеру и в середине июля 2022 стал футболистом Черноморца в статусе свободного агента.

Теперь 21-летний полузащитник может надеть футболку Александрии. У Плаксы закончился контракт с "моряками", который был до 30 июня 2023 года. Родион пытается зарекомендовать себя перед помощниками Руслана Ротаня, ведь главный тренер команды вывел "молодежку" Украины в полуфинал Евро-2023, где "сине-желтые" сыграют против Испании.