Футболист, переживший ужасную оккупацию, может перейти в клуб тренера-героя на Евро-2023
Источник:Ua-Football
Александрия может подписать контракт с украинским полузащитником Родионом Плаксой. В начале полномасштабного вторжения России в Украину жизнь футболиста была под большой угрозой.
Родион Плакса находится на просмотре в Александрии. 21-летний атакующий полузащитник мог вообще покончить с футболом в начале полномасштабной войны.
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Из оккупации на футбольное поле
Футболист встретил полномасштабное вторжение России в Украину в Мариуполе, которое враг впоследствии превратил в большую развалину. В настоящее время этот украинский город находится под временной оккупацией.
Плакса же считался пропавшим без вести и последний раз выходил на связь 5 марта в приморском районе Мариуполя. Его активно искали, но из-за постоянных бомбардировок было сложно найти какую-нибудь информацию о Родионе.
К счастью, все окончилось хорошим финалом. Футболисту вместе с сестрой чудом удалось выбраться на подконтрольную Украине территорию. Плакса с сестрой прошли два десятка вражеских блокпостов в Бердянске, а через месяц – на территорию, которую контролировали ВСУ.
После таких ужасов Плакса продолжил свою футбольную карьеру и в середине июля 2022 стал футболистом Черноморца в статусе свободного агента.
Теперь 21-летний полузащитник может надеть футболку Александрии. У Плаксы закончился контракт с "моряками", который был до 30 июня 2023 года. Родион пытается зарекомендовать себя перед помощниками Руслана Ротаня, ведь главный тренер команды вывел "молодежку" Украины в полуфинал Евро-2023, где "сине-желтые" сыграют против Испании.
- Отметим, что Плакса был одним из самых талантливых футболистов молодежной команды Мариуполя, за который выступал до июля 2021 года, а затем присоединился к первой команде Мариуполя.
- В сезоне-2022/2023 Плакса отыграл 13 матчей (в составе Мариуполя и Черноморца), в которых отличился одним ассистом.