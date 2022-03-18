Футболист не выходит на связь
Футбольный агент Александр Панков и другие футболисты УПЛ в своем инстаграмме объявили об исчезновении 20-летнего игрока.
К слову Российские спортсмены приняли участие в концерте в честь восьмой годовщины незаконной оккупации Крыма
Родион Плакса является одним из талантливейших футболистов молодежного состава Мариуполя, кандидатом в молодежную сборную Украины.
- Ситуация в Мариуполе чрезвычайно сложна, город подвергается постоянной бомбардировке и обстрелам и почти стерт с лица земли.