Родіон Плакса перебуває на перегляді в Олександрії. 21-річний атакувальний півзахисник міг взагалі покінчити з футболом на початку повномасштабної війни.

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Із окупації на футбольне поле

Футболіст зустрів повномасштабне вторгнення Росії в Україну у Маріуполі, яке ворог згодом перетворив у велику руїну. Наразі це українське місто перебуває під тимчасовою окупацією.

Плакса ж вважався зниклим безвісти та востаннє виходив на зв'язок 5 березня у приморському районі Маріуполя. Його активно шукали, але через постійні бомбардування було складно знайти якусь інформацію про Родіона.

На щастя, все закінчилось хорошим фіналом. Футболісту разом із сестрою дивом вдалось вибратись на підконтрольну Україні територію. Плакса із сестрою пройшли два десятки ворожих блокпостів у Бердянську, а за місяць – на територію, яку контролювали ЗСУ.

Після таких жахіть Плакса продовжив свою футбольну кар'єру та у середині липня 2022 року став футболістом Чорноморця у статусі вільного агента.

Тепер 21-річний півзахисник може одягнути футболку Олександрії. У Плакси сплив контракт із "моряками", який був до 30 червня 2023 року. Наразі Родіон намагається зарекомендувати себе перед помічниками Руслана Ротаня, адже головний тренер команди вивів "молодіжку" України у півфінал Євро-2023, де "синьо-жовті" зіграють проти Іспанії.