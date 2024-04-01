12 мая 2024 года состоится поединок между украинцем Василием Ломаченко и австралийцем Джорджем Камбососом. Боксеры определят обладателя вакантного титула чемпиона мира в легком весе по версии IBF.

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Отец Хейни будет болеть за Камбососа

Отец звездного американца Девина Хейни, сын которого побеждал и Ломаченко, и Камбососа, рассказал, за кого он будет болеть. Билл Хейни желает победы австралийцу.

Конечно, мне нравится Камбосос, его семья, австралийские болельщики. Бесспорно, я буду болеть именно за него, а не за этого ребенка, плачущего, Ломаченко,

– сказал Билл Хейни.

Стоит знать. Ломаченко в предыдущем поединке проиграл американцу Девину Хейни в мае 2023 года, так и не сумев стать абсолютным чемпионом мира. Джордж Камбосос боксировал с Хэйни дважды, оба раза проиграл. Именно Девин забрал у австралийца все чемпионские пояса.