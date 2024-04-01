12 травня 2024 року відбудеться поєдинок між українцем Василем Ломаченком та австралійцем Джорджем Камбососом. Боксери визначать володаря вакантного титулу чемпіона світу в легкій вазі за версією IBF.

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Батько Хейні вболіватиме за Камбососа

Батько зіркового американця Девіна Хейні, син якого перемагав і Ломаченка, і Камбососа, розповів, за кого він вболіватиме. Білл Хейні зичить перемоги австралійцеві.

Звісно, мені подобається Камбосос, його родина, австралійські уболівальники. Безперечно, я вболіватиму саме за нього, а не за цю дитину, що плаче, Ломаченка,

– сказав Білл Хейні.

Варто знати. Ломаченко в попередньому поєдинку програв американцеві Девіну Хейні в травні 2023 року, так і не зумівши стати абсолютним чемпіоном світу. Джордж Камбосос боксував із Хейні двічі, обидва рази програв. Саме Девін забрав в австралійця усі чемпіонські пояси.