12 травня 2024 року відбудеться поєдинок між українцем Василем Ломаченком та австралійцем Джорджем Камбососом. Боксери визначать володаря вакантного титулу чемпіона світу в легкій вазі за версією IBF.
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Батько Хейні вболіватиме за Камбососа
Батько зіркового американця Девіна Хейні, син якого перемагав і Ломаченка, і Камбососа, розповів, за кого він вболіватиме. Білл Хейні зичить перемоги австралійцеві.
Звісно, мені подобається Камбосос, його родина, австралійські уболівальники. Безперечно, я вболіватиму саме за нього, а не за цю дитину, що плаче, Ломаченка,
– сказав Білл Хейні.