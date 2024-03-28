Уолтерс выделил обоих боксеров. Но, по его мнению, австралиец имеет большие способности.

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Кого выделил Уолтерс

"Ломаченко – особый боец. Но Камбосос тоже особенный – посмотрите, что он сделал с Теофимо Лопесом. Нечего скрывать – он очень хороший боец.

Я видел его в тренажерном зале, он быстрый на лапах, имеет добрый и уверенный вид. Если он будет таким же уверенным и быстрым, он должен иметь преимущество. Если он сможет использовать свою силу – так же как Лопес сделал с Ломаченко – и удержать Ломаченко на расстоянии, тогда он сможет победить", – сказал он.

Уолтерс рассказал, что следует родить Камбососу, чтобы победить украинского боксера.

"В боксе нужен только один удар – только один удар может изменить все. Джордж просто должен слушать свой угол и делать то, что надо, а не то, что Ломаченко хочет, чтобы он делал.

Если он будет делать то, чему его научили – он добьется успеха", – сказал Уолтерс.

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