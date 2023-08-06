6 августа донецкий Шахтер в Лондоне сыграл благотворительный матч против Тоттенхэма. Поединок стал последним в игровой карьере Андрея Пятова.

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Клуб очень трогательно простился со своим футболистом. На 16-й минуте матча Пятова заменил Дмитрий ризнык. Футболисты устроили коридор уважения, а зрители на стадионе "Тоттенхэм" поднялись со своих мест и стоя аплодировали легенде Шахтера.

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Кроме того, генеральный и спортивный директора Шахтера Сергей Палкин и Дарио Срна подарили Андрею именную футболку с номером 482 – количеством матчей с участием Пятова.

Напомним, что в июле 2023 года стало известно, что Андрей Пятов завершил игровую карьеру. Экс-голкипер сборной Украины вошел в тренерский штаб Патрика ван Леувена. Пятов будет отвечать за подготовку вратарей донецкой команды.