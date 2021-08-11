Пятов получил пиво от Месси: что сделает голкипер сборной Украины с подарком от Лео
Источник:инстаграм Андрея Пятова
Андрея Пятов стал один из трех украинских вратарей, который получил уникальный подарок от Лионеля Месси. Страж ворот рассказал, что сделает с бутылками пива от гения футбола.
Уникальный подарок от Месси долетел в Украину
Опытный 37-летний голкипер наконец получил свои три бутылки пива от аргентинского форварда. Андрей Пятов оставит на память пиво, а одну бутылку выставит на аукцион с благотворительной целью.
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Футболист Шахтера выделил рекорд Месси: "Хотелось бы написать: "Приятно быть причастным к рекорду", но это не так. Пропускать в свои ворота неприятно в турнире любого уровня. Могу сказать одно: рекорд Лео вызывает уважение. Как думаете, кто-то из нового поколения футболистов сможет стать конкурентом Месси в количестве голов за один клуб?".
Решил, что две бутылочки из лимитированной коллекции оставлю у себя. Одну выставлю на аукцион, а заработанные средства отправим с женой в помощь проекту, которому уже давно помогаем. Подробности расскажу позже,
– признался Пятов.
Пиво от аргентинца получили еще два украинских вратаря – два динамовца Руслан Нещерет (одну бутылку) и Александр Шовковский (две бутылки).
Комментарий Пятова: видео
- Отметим, что в сезоне-2020/2021 Пятов сыграл за "горняков" лишь 7 матчей, в которых пропустил 12 голов. Также ездил в составе сборной Украины на Евро-2020, но так ни минуты и не сыграл.
- В новом сезоне пока не выходил на футбольное поле.