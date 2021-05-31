Пятов определился с клубом, в котором будет выступать в следующем сезоне

Вратарь сборной Украины и донецкого Шахтера Андрей Пятов определился с командой, за которую будет выступать в следующем сезоне. Это и дальше будет Шахтер.
Летом 2021 года у Пятова заканчивался контракт с Шахтером. И голкипер размышлял над тем, продлевать ли соглашение с клубом. Ведь в этом сезоне он потерял место основного вратаря в команде, проиграв конкуренцию за место в старте Анатолию Трубину.
Вот так Пятов не сыграл в последнем матче Шахтера в сезоне из-за инцидента с холодильником
Но все же Пятов решил остаться в Шахтере. И подписал с клубом новое соглашение на два года – до конца сезона-2022/2023.
Стоит отметить, что Андрей Пятов в Шахтере:
- самый опытный футболист в составе – он выступает за команду с лета 2007 года, проведя уже 14 сезонов за "горняков"
- вместе с Шахтером стал обладателем 26 трофеев: Кубок УЕФА, 10 чемпионств, 8 Кубков и 7 Суперкубков Украины;
- с 468 матчами входит в топ-3 гвардейцев клуба;
- 213 официальных игр, в которых он оставил ворота "горняков" без пропущенных голов.