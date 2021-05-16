Причина отсутствия Пятова

В сезоне-2020/2021 Андрей Пятов отдал место в стартовом составе молодому Анатолию Трубину. Хотя опытный голкипер должен был получить игровую практику в последней встрече сезона против Ингульца.

Интересно Пятов объявил об окончании карьеры в сборной Украины после Евро-2020

Однако и на этот раз не судилось. Футболист ну сумел выйти на футбольное поле из-за бытовой травмы. Об этом рассказал директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов.

Пятов действительно должен был стоять в воротах в игре против Ингульца. Накануне матча он подошел к холодильнику, наклонился – схватила спина. Исключительно по состоянию здоровья Андрей не принял участие в поединке,

– заявил Денисов.

К слову, поединок против команды из Петрового завершился минимальной победой дончан (1:0). Единственный гол за "горняков" забил Тете.