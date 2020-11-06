Голкіпер "Шахтаря" Андрій Пятов прокоментував призначення Мірчі Луческу на пост головного тренера київського "Динамо", яке відбулося влітку поточного року.

Андрій Пятов визнав, що призначення Мірчі Луческу в "Динамо" дало результат. Про це він сказав в інтерв'ю YouTube-каналу "Люкс ФМ".

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У хлопців з "Шахтаря" є своя думка. Людина стільки років була в "Шахтарі", перейти до конкурента – не знаю. Я б не перейшов. Я його розумію, він любить виклики. 75 років... Мені важко зрозуміти.

"Він пішов, ми розлучилися друзями. Коли бачимося – бажаємо один одному всього хорошого. З його помічниками спілкуємося. У нас дружні стосунки. Просто цей крок з переходом в "Динамо" я не зрозумів", – сказав Пятов.

Луческу в "Динамо" – що відомо

Мірча Луческу влітку зі скандалом очолив "Динамо". Через тиск фанатів румунський фахівець подав у відставку, яку не прийняв президент "Динамо" Ігор Суркіс.

На чолі "Динамо" Луческу провів уже 15 матчів – 10 перемог, 2 поразки та три нічиї. З "біло-синіми" румун встиг виграти Суперкубок України, здолавши "Шахтар".

Також Луческу вивів "Динамо" у груповий етап Ліги чемпіонів.