Пятов про прихід Луческу в "Динамо": Треба називати речі своїми іменами
Голкіпер "Шахтаря" Андрій Пятов прокоментував призначення Мірчі Луческу на пост головного тренера київського "Динамо", яке відбулося влітку поточного року.
Андрій Пятов визнав, що призначення Мірчі Луческу в "Динамо" дало результат. Про це він сказав в інтерв'ю YouTube-каналу "Люкс ФМ".
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У хлопців з "Шахтаря" є своя думка. Людина стільки років була в "Шахтарі", перейти до конкурента – не знаю. Я б не перейшов. Я його розумію, він любить виклики. 75 років... Мені важко зрозуміти.
"Він пішов, ми розлучилися друзями. Коли бачимося – бажаємо один одному всього хорошого. З його помічниками спілкуємося. У нас дружні стосунки. Просто цей крок з переходом в "Динамо" я не зрозумів", – сказав Пятов.
Луческу в "Динамо" – що відомо
Мірча Луческу влітку зі скандалом очолив "Динамо". Через тиск фанатів румунський фахівець подав у відставку, яку не прийняв президент "Динамо" Ігор Суркіс.
На чолі "Динамо" Луческу провів уже 15 матчів – 10 перемог, 2 поразки та три нічиї. З "біло-синіми" румун встиг виграти Суперкубок України, здолавши "Шахтар".
Також Луческу вивів "Динамо" у груповий етап Ліги чемпіонів.
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