Наставник "Динамо" Мирча Луческу рассказал, что не мог отказаться от предложения возглавить киевский клуб. Румын признался, что пожертвовал отношениями с фанатами "Шахтера".

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу в интервью Tuttosport рассказал, почему согласился возглавить киевский клуб после работы в "Шахтере". Об этом сообщает fcinternews.it.

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Я знаю, что испортил отношения с болельщиками "Шахтера"

75-летний румын в течение 12 лет возглавлял "Шахтер" – главного конкурента "Динамо". Приход Луческу в "Динамо" вызвал большой резонанс среди представителей обеих сторон.

Луческу же напомнил, что он не единственный тренер, тренировавший непримиримых врагов.

В частности, румын привел пример Джованни Трапаттони, Марчелло Липпи и Антонио Конте, перешедших из "Ювентуса" в "Интер".

Я знаю, что немного испортил отношения с болельщиками "Шахтера", но я хотел почувствовать себя живым. Я был дома целый год, а футбол – это моя жизнь, я слишком скучал по нему. Поэтому я не мог сказать "нет",

– сказал Луческу.

Луческу в "Динамо" – что известно

Мирча Луческу летом со скандалом возглавил "Динамо". Из-за давления фанатов румынский специалист подал в отставку, которую не принял президент "Динамо" Игорь Суркис.

Во главе "Динамо" Луческу провел уже 9 матчей – 7 побед и две ничьи. С "бело-синими" румын успел выиграть Суперкубок Украины, одолев "Шахтер".

Также Луческу вывел "Динамо" в групповой этап Лиги чемпионов.