Причина відсутності Пятова
У сезоні-2020/2021 Андрія Пятов віддав місце у стартовому складі молодому Анатолію Трубіну. Хоча досвідчений голкіпер повинен був отримати ігрову практику в останній зустрічі сезону проти Інгульця.
Цікаво Пятов оголосив про закінчення кар'єри в збірній України після Євро-2020
Однак і цього разу не судилось. Футболіст ну зумів вийти на футбольне поле через побутову травму. Про це розповів директор телеканалів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов.
Пятов дійсно мав стояти у воротах у грі проти Інгульця. Напередодні матчу він підійшов до холодильника, нахилився – схопила спина. Виключно за станом здоров'я Андрій не взяв участь у поєдинку,
– заявив Денисов.
До слова, двобій проти команди з Петрового завершився мінімальною перемогою донеччан (1:0). Єдиний гол за "гірників" забив Тете.
- Пятов вже заявив, що Євро-2020 буде для нього останнім у футболці "синьо-жовтої" команди.
- У цьому сезоні 36-річний воротар провів у сезоні лише 7 матчів в усіх турнірах, у яких пропустив 12 голів та один поєдинок відіграв на нуль. Востаннє він виходив на поле 3 березня у кубковому протистоянні проти Агробізнеса. "Гірники" поступилися у цій грі.