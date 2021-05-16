Причина відсутності Пятова

У сезоні-2020/2021 Андрія Пятов віддав місце у стартовому складі молодому Анатолію Трубіну. Хоча досвідчений голкіпер повинен був отримати ігрову практику в останній зустрічі сезону проти Інгульця.

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Однак і цього разу не судилось. Футболіст ну зумів вийти на футбольне поле через побутову травму. Про це розповів директор телеканалів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов.

Пятов дійсно мав стояти у воротах у грі проти Інгульця. Напередодні матчу він підійшов до холодильника, нахилився – схопила спина. Виключно за станом здоров'я Андрій не взяв участь у поєдинку,

– заявив Денисов.

До слова, двобій проти команди з Петрового завершився мінімальною перемогою донеччан (1:0). Єдиний гол за "гірників" забив Тете.